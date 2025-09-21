ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die politische Situation in den Vereinigten Staaten ist äusserst angespannt: Nach der Ermordung des politischen Aktivisten Charlie Kirk und den Attacken der Trump–Regierung auf die Pressefreiheit gerät das Vertrauen in die Stabilität der Demokratie ins Wanken. Unionsfraktionschef und Transatlantiker Jens Spahn verfolgt bislang einen pragmatischen Kurs im Umgang mit US–Präsident Donald Trump. Dabei erkennt er durchaus Schnittmengen mit deutschen Interessen – etwa bei Verteidigung, Energiefragen oder in der China–Politik. Welche Schlüsse lassen sich aus der aktuellen US–Politik ziehen? Und wie beeinflussen populistische Bewegungen die Belastbarkeit demokratischer Ordnungen – auch hierzulande?