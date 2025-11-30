ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Kommende Woche wird der Bundestag über das Rentenpaket abstimmen – trotz des Widerstandes in der Unionsfraktion. Ein neuer Begleittext soll die jungen Unionsabgeordneten einbinden. Ob das reicht, ist unklar. In der Sendung wird unter anderem darüber diskutiert, ob die Koalition die Rente wirklich zukunftsfest machen kann, ob das Paket finanzierbar ist und wie belastbar die Koalition nach dem Machtkampf noch ist.