ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 30. November, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: "Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?"
Kommende Woche wird der Bundestag über das Rentenpaket abstimmen – trotz des Widerstandes in der Unionsfraktion. Ein neuer Begleittext soll die jungen Unionsabgeordneten einbinden. Ob das reicht, ist unklar. In der Sendung wird unter anderem darüber diskutiert, ob die Koalition die Rente wirklich zukunftsfest machen kann, ob das Paket finanzierbar ist und wie belastbar die Koalition nach dem Machtkampf noch ist.
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Jens Spahn (Vorsitzender CDU/CSU–Fraktion im Bundestag)
Clemens Fuest (Ökonom undPräsident ifo Institut)
Eva Quadbeck (Chefredakteurin RedaktionsNetzwerk Deutschland)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.