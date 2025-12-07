ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die deutsche Wirtschaft steht massiv unter Druck. Besonders beunruhigend sind die aktuellen Zahlen aus der Industrie. Bereits im vierten Jahr in Folge schrumpft die Produktion – für Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), ein Zeichen eines tiefgreifenden «strukturellen Abstiegs». Der von der Bundesregierung angekündigte wirtschaftliche Aufschwung bleibt bislang aus. Stattdessen wird die öffentliche Wahrnehmung der Koalition vom Rentenstreit dominiert. Wie ernst ist die wirtschaftliche Lage tatsächlich? Setzt die Regierung die richtigen Schwerpunkte – und verfügt sie noch über die Energie, echte Reformen umzusetzen? Welche Schritte sind jetzt entscheidend, um die Wirtschaft nachhaltig wieder auf Wachstumskurs zu bringen?