ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 25. Januar, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: «Putins Krieg und Trumps Erpressung – wie kann sich Europa behaupten?»
Während die Ukraine im härtesten Winter seit Kriegsbeginn um ihre Infrastruktur kämpft, bewegen erste Geheimverhandlungen zwischen den USA, Russland und Kiew die Weltbühne. In Davos rechnet Präsident Selenskyj derweil bitter mit der Zögerlichkeit seiner europäischen Verbündeten ab. Zusammen mit neuen geopolitischen Spannungen wie dem Streit um Grönland steht die EU vor der Schicksalsfrage: Besitzt Europa die Kraft zur militärischen Eigenständigkeit, um sich zwischen den Grossmächten USA, Russland und China zu behaupten? Und kann dieser Weg der Ukraine tatsächlich die dringend benötigte Hoffnung geben?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Boris Pistorius (Bundesminister der Verteidigung, SPD)
Norbert Röttgen (CDU–Aussenpolitiker, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag)
Daniela Schwarzer (Politikwissenschaftlerin)
Sönke Neitzel (Militärhistoriker)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.