ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Während die Ukraine im härtesten Winter seit Kriegsbeginn um ihre Infrastruktur kämpft, bewegen erste Geheimverhandlungen zwischen den USA, Russland und Kiew die Weltbühne. In Davos rechnet Präsident Selenskyj derweil bitter mit der Zögerlichkeit seiner europäischen Verbündeten ab. Zusammen mit neuen geopolitischen Spannungen wie dem Streit um Grönland steht die EU vor der Schicksalsfrage: Besitzt Europa die Kraft zur militärischen Eigenständigkeit, um sich zwischen den Grossmächten USA, Russland und China zu behaupten? Und kann dieser Weg der Ukraine tatsächlich die dringend benötigte Hoffnung geben?