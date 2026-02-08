ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 8. Februar, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: "Ist Trump ein Vorbild für Deutschland, Herr Chrupalla?"
In jüngsten Umfragen erreicht die AfD Werte auf dem Niveau der Union. Vor dem Hintergrund zahlreicher Krisen rücken damit auch die aussen– und wirtschaftspolitischen Vorstellungen der grössten Oppositionsfraktion im Bundestag stärker in den Fokus. Die Partei signalisiert Nähe zu US–Präsident Donald Trump, der innen– wie aussenpolitisch einen konfrontativen Kurs verfolgt, und spricht sich zugleich für eine Annäherung an Russland aus. Wie würde Deutschland nach Auffassung der AfD im geopolitischen Wettbewerb positioniert? Setzt die Partei dabei auf mehr oder weniger europäische Zusammenarbeit?
Gleichzeitig steht die deutsche Wirtschaft unter Druck. Neue US–Zölle treffen exportorientierte Unternehmen, während die Bundesregierung versucht, zusätzliche Handelsabkommen auf den Weg zu bringen. Mit welchen Strategien will die AfD den Standort Deutschland stärken und für neuen wirtschaftlichen Schwung sorgen?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Tino Chrupalla (Co–Bundessprecher AfD)
Veronika Grimm (Ökonomin und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)
Michael Bröcker (Journalist, Chefredakteur Table.Briefings)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.