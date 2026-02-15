ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Staats– sowie Regierungschefs und Minister aus der ganzen Welt kommen am Wochenende zur Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Diskutiert werden sollen Kernpunkte im Bereich Sicherheit in Europa und rund um den Globus. Wie kann sich etwa Europa positionieren, mehr Verantwortung übernehmen und was ist mit der Unterstützung für die Ukraine. Die transatlantischen Beziehungen sind ebenfalls angespannt. Die bisherige internationale Ordnung gebe «es so nicht mehr», sagte Bundeskanzler Merz am Freitag. Wie belastbar ist also ein Bündnis mit den Vereinigten Staaten noch? Und kann Deutschland eine europäische Führungsrolle übernehmen?