ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 15. Februar, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: "Europa nach der Sicherheitskonferenz – bedingt abwehrbereit?"
Staats– sowie Regierungschefs und Minister aus der ganzen Welt kommen am Wochenende zur Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Diskutiert werden sollen Kernpunkte im Bereich Sicherheit in Europa und rund um den Globus. Wie kann sich etwa Europa positionieren, mehr Verantwortung übernehmen und was ist mit der Unterstützung für die Ukraine. Die transatlantischen Beziehungen sind ebenfalls angespannt. Die bisherige internationale Ordnung gebe «es so nicht mehr», sagte Bundeskanzler Merz am Freitag. Wie belastbar ist also ein Bündnis mit den Vereinigten Staaten noch? Und kann Deutschland eine europäische Führungsrolle übernehmen?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Armin Laschet (CDU, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss des Deutschen Bundestages)
Nicole Deitelhoff (Professorin für Politikwissenschaft und Expertin für Internationale Beziehungen)
Gordon Repinski (Chefredakteur POLITICO Deutschland)
Christian Mölling (Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.