ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 1. März 2026, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: "Hat Ihre SPD den Mut zu grossen Sozialreformen, Frau Bas?"
Nach dem historisch schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl und Umfragewerten von nur noch rund 15 Prozent sucht die SPD nach einem Neustart – programmatisch wie strategisch. Die Partei steht vor der Aufgabe, verloren gegangenes Vertrauen in ihrem klassischen Wählerumfeld zurückzugewinnen und zugleich neue Zielgruppen anzusprechen.
Als Partner in der schwarz–roten Bundesregierung wächst zudem der Erwartungsdruck, tragfähige Konzepte für die Zukunft des Sozialstaats vorzulegen. Steigende Sozialausgaben, der demografische Wandel und eine konjunkturell angeschlagene Wirtschaft verschärfen die Lage.
Wie positioniert sich die SPD künftig, um wieder mehr Menschen zu erreichen? Setzt sie auf tiefgreifende Reformen oder liegt der Schwerpunkt auf der Stabilisierung bewährter Strukturen? Und welche politischen Weichenstellungen sind erforderlich, damit soziale Absicherung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland dauerhaft zusammengehen?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Bärbel Bas (Bundesministerin für Arbeit und Soziales, SPD–Parteivorsitzende)
Clemens Fuest (Ökonom, Präsident ifo Institut)
Daniel Friedrich Sturm (Journalist, Leiter Hauptstadtbüro Tagesspiegel)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.