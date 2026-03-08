ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 8. März, ab 22 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: «Nach der Wahl in Baden–Württemberg»
In Baden–Württemberg wird am Sonntag gewählt: Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber, welche Partei künftig die Regierung im Land anführen wird. Nach eineinhalb Jahrzehnten grüner Regierungsführung unter dem scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zeichnet sich laut Umfragen ein äusserst knappes Rennen ab: Die CDU mit Manuel Hagel und die Grünen mit Cem Özdemir liegen dicht beieinander.
War Özdemirs bewusste Distanz zu Teilen der eigenen Partei im Wahlkampf die richtige Strategie? Könnte die öffentliche Debatte über Hagels umstrittene Aussage zu Schülerinnen aus dem Jahr 2018 das Wahlergebnis noch beeinflusst haben? Spiegeln sich die aktuellen Umfragewerte der AfD tatsächlich im endgültigen Resultat wider? Und welche politischen Konsequenzen auf Bundesebene lassen sich aus dem Ausgang der Wahl ableiten?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Daniel Günther (Ministerpräsident Schleswig–Holstein, CDU)
Franziska Brantner (Co–Bundesvorsitzende, Bündnis 90/Die Grünen)
Robin Alexander (Journalist und Publizist, Podcast «Machtwechsel»)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die in Peine, Niedersachsen, geborene Caren Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.