ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die nächste Ausgabe der politischen ARD–Talkshow «Caren Miosga» findet am Sonntag, dem 15. März, ab 21:45 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Caren Miosga» am Sonntag?
Das Thema der Sendung lautet: «Sorgen Sie sich um die Demokratie, Herr Gauck?»
Zwar bekennen sich die meisten Deutschen weiterhin klar zur Demokratie. Doch das Vertrauen in ihre Funktionsfähigkeit bekommt Risse. Internationale Krisen, Kriege, wirtschaftliche Unsicherheit und gesellschaftliche Polarisierung nähren bei vielen Menschen Zweifel, ob das politische System noch ausreichend Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart liefert. In einem solchen Klima haben einfache Botschaften leichtes Spiel.
Welche Folgen hat diese Entwicklung für unser Land? Was muss sich in Politik und Gesellschaft ändern, damit das Vertrauen in die Demokratie wieder wächst? Und wie sollte Deutschland seine Rolle in einer neuen, unsicheren Weltordnung definieren?
Welche Gäste diskutieren bei Caren Miosga in der Sendung?
Joachim Gauck (Bundespräsident a. D.)
Julia Jäkel (ehem. Bertelsmann–Managerin und Mitgründerin der «Initiative für einen handlungsfähigen Staat»)
Lukas Rietzschel (Schriftsteller)
Die ARD–Talkshow «Caren Miosga»
Die wöchentliche Talkshow «Caren Miosga» aus dem TV–Studio in Berlin–Adlershof bietet einen tiefgründigen Einblick in aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und zeichnet sich durch einen informativen und sachlichen Diskussionsstil aus. Moderiert wird die Sendung seit der ersten Ausgabe am 21. Januar 2024 von der erfahrenen Journalistin Caren Miosga (geb. 1969), die als «Tagesthemen»–Moderatorin bekannt wurde.
In jeder Ausgabe lädt die im niedersächsischen Peine geborene Miosga Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft ein, um über brisante Themen zu debattieren, die Deutschland und die Welt bewegen. Die Show zielt darauf ab, unterschiedliche Perspektiven und Meinungen zu präsentieren und durch fundierte Diskussionen ein umfassenderes Verständnis der jeweiligen Themen zu fördern.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.