ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will nun einen Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt in all ihren Formen vorlegen, um Schutzlücken zu schliessen. Wie wirksam kann das neue Gesetz sein? Warum gibt es das nicht schon längst? Und was muss sich strukturell, gesellschaftlich und in der Prävention ändern, damit Menschen besser vor Gewalt geschützt werden – im Netz und ausserhalb?