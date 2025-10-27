ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

«Es reicht!» Junge Abgeordnete von CDU und CSU stellen sich offen gegen die Rentenpläne der Bundesregierung. Ihre Kritik: Die langfristigen Kosten seien «Eindeutig zu hoch». Doch die Debatte geht weiter – ist es an der Zeit, die Alterssicherung grundlegend zu reformieren? Tragen Jung und Alt in unserer Gesellschaft die Lasten wirklich gerecht? Und wäre ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Menschen – oder sogar für Rentnerinnen und Rentner – ein Schritt zu mehr Zusammenhalt?