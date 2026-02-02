ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?

Das Thema des Abends lautet: «Kein Aufschwung, Jobs in Gefahr – wer muss jetzt mehr leisten?» Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise. Doch wer trägt die Verantwortung? Kanzler Merz macht die Sehnsucht nach einer ausgewogenen Work–Life–Balance mitverantwortlich und verweist auf hohe Krankenstände. Aus dem Wirtschaftsflügel seiner Partei kommt die Forderung, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit zu streichen. Die Sozialdemokraten hingegen sehen das Problem in der wachsenden Ungleichheit und plädieren für höhere Steuern auf grosse Vermögen. Doch führt das zum Ziel? Und welche Schritte wären tatsächlich geeignet, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen?