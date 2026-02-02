ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 2. Februar, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Das Thema des Abends lautet: «Kein Aufschwung, Jobs in Gefahr – wer muss jetzt mehr leisten?» Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise. Doch wer trägt die Verantwortung? Kanzler Merz macht die Sehnsucht nach einer ausgewogenen Work–Life–Balance mitverantwortlich und verweist auf hohe Krankenstände. Aus dem Wirtschaftsflügel seiner Partei kommt die Forderung, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit zu streichen. Die Sozialdemokraten hingegen sehen das Problem in der wachsenden Ungleichheit und plädieren für höhere Steuern auf grosse Vermögen. Doch führt das zum Ziel? Und welche Schritte wären tatsächlich geeignet, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Sven Schulze (CDU, neuer Ministerpräsident von Sachsen–Anhalt)
Kevin Kühnert (Abteilungsleiter beim Verein «Bürgerbewegung Finanzwende» und ehemaliger SPD–Generalsekretär)
David Zülow (führt ein Elektrotechnik–Unternehmen in Neuss)
Sophie Brauer (Kindheitspädagogin in einer Kita in Köln)
Helene Bubrowski (stellvertretende Chefredakteurin «Table Media»)
Johanna Kamm (leitet zusammen mit ihrer Schwester einen Familienbetrieb in Erding)
Kai Viehof (verzichtete auf ein Erbe im Wert von vielen Millionen Euro)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.