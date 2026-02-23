ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 23. Februar, ab 21:15 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Das Thema des Abends lautet: Zuckersteuer und Abnehmspritze – wird unser Leben so gesünder? Der Verzicht auf Zucker fällt vielen Menschen schwer. Dennoch gilt: Ein übermässiger Zuckerkonsum kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Studien zeigen, dass die Bevölkerung im Durchschnitt deutlich mehr Zucker aufnimmt, als empfohlen wird. Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, ob eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke sinnvoll wäre, um Produkte wie Cola und Limonade teurer zu machen und so den Konsum zu senken. Ein hoher Zuckerverzehr kann zur Entstehung von Übergewicht beitragen. Als mögliche Gegenmassnahme gelten sogenannte Abnehmspritzen. Umstritten ist jedoch, ob die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden sollten.
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter und früherer Bundesgesundheitsminister)
Nicole Büttner (FDP, Generalsekretärin)
Mirco Wolf Wiegert (Gründer und Geschäftsführer von Fritz–Kola)
Ana Maria Salomon (Erzieherin, nutzt seit knapp einem Jahr eine Abnehmspritze)
Luise Molling (Verbraucherschutzorganisation Foodwatch)
Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD–Doku «Hirschhausen und der Zucker»)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.