ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?

Das Thema des Abends lautet: Zuckersteuer und Abnehmspritze – wird unser Leben so gesünder? Der Verzicht auf Zucker fällt vielen Menschen schwer. Dennoch gilt: Ein übermässiger Zuckerkonsum kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Studien zeigen, dass die Bevölkerung im Durchschnitt deutlich mehr Zucker aufnimmt, als empfohlen wird. Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, ob eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke sinnvoll wäre, um Produkte wie Cola und Limonade teurer zu machen und so den Konsum zu senken. Ein hoher Zuckerverzehr kann zur Entstehung von Übergewicht beitragen. Als mögliche Gegenmassnahme gelten sogenannte Abnehmspritzen. Umstritten ist jedoch, ob die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden sollten.