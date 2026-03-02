ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 2. März, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Weniger Sprachkurse, schneller in Arbeit: Geht so Integration?
Wenn es nach Innenminister Alexander Dobrindt geht, sollen Asylsuchende künftig bereits nach drei Monaten eine Arbeit aufnehmen dürfen. Das soll ihre gesellschaftliche Teilhabe fördern. Gleichzeitig plant der Bund jedoch, die kostenlosen Integrationskurse zu reduzieren. Wie passt das zusammen? Führt dieser Weg wirklich zu gelungener Integration? Zudem wurden die Grenzkontrollen an Deutschlands Aussengrenzen um weitere sechs Monate verlängert. Ist das sinnvoll? Welche Asylpolitik ist letztlich die richtige?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Stephan Mayer (CSU, Bundestagsabgeordneter und früherer Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium)
Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Innenausschuss)
Bettina Dickes (CDU, Landrätin Bad Kreuznach in Rheinland–Pfalz)
Mohamad Akkour (Student, kam 2015 aus Syrien als Geflüchteter nach Deutschland)
Daniel Thym (Professor für Öffentliches Recht, Europa– und Völkerrecht an der Universität Konstanz)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.