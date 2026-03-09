ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 9. März, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
In Krisen– und Kriegszeiten: Wem vertrauen die Deutschen im Superwahljahr?
Das Superwahljahr nimmt Fahrt auf – und Baden–Württemberg macht den Auftakt: Am Sonntag wird sich zeigen, ob der Südwesten das einzige grün regierte Bundesland bleibt oder ob die CDU – wie über viele Jahrzehnte hinweg – erneut den Ministerpräsidenten im Ländle stellt. Was lässt sich aus dem Wahlergebnis dieses Wochenendes über die Stimmung im ganzen Land ablesen? Welche Themen treiben die Menschen um, und glauben sie noch daran, dass die Politik in der Lage ist, diese anzugehen? Und welche Signalwirkung hat das aktuelle politische Klima für die weiteren Landtagswahlen?
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Mario Voigt (CDU, Ministerpräsident von Thüringen)
Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)
Jana Hensel (Buchautorin und «Zeit»–Journalistin)
Christian Rach (Spitzenkoch und Podcaster «Dreimal freie Meinung»)
Christina Scheib (selbstständige LKW–Fahrerin aus Bayern)
Özge Inan (Journalistin und Autorin)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.