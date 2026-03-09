ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Das Superwahljahr nimmt Fahrt auf – und Baden–Württemberg macht den Auftakt: Am Sonntag wird sich zeigen, ob der Südwesten das einzige grün regierte Bundesland bleibt oder ob die CDU – wie über viele Jahrzehnte hinweg – erneut den Ministerpräsidenten im Ländle stellt. Was lässt sich aus dem Wahlergebnis dieses Wochenendes über die Stimmung im ganzen Land ablesen? Welche Themen treiben die Menschen um, und glauben sie noch daran, dass die Politik in der Lage ist, diese anzugehen? Und welche Signalwirkung hat das aktuelle politische Klima für die weiteren Landtagswahlen?