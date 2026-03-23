ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Hart aber fair» findet am Montag, dem 23. März, ab 21 Uhr im Ersten statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ARD–Talkshow «Hart aber fair» am Montag?
Tanken teuer, Angst vor Inflation: Ist die Regierung machtlos?
Explodierende Spritpreise und wachsende Inflationssorgen: Tanken ist derzeit so teuer wie lange nicht. Gleichzeitig verschärft der Iran–Krieg die Angst vor weiter steigenden Energie– und Lebensmittelpreisen. Droht jetzt ein neuer Inflationsschub? Mit welchen Massnahmen kann die Bundesregierung hohe Kraftstoffpreise abfedern – von Rabatten über Preisdeckel bis hin zu Steuersenkungen? Ausserdem geht es um die Frage, wie stark die angespannte Wirtschaftslage die Landtagswahl in Rheinland–Pfalz beeinflusst hat.
Welche Gäste diskutieren bei Louis Klamroth in der Sendung?
Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter)
Dennis Radtke (CDU, Mitglied des EU–Parlaments und Bundesvorsitzender der Christlich–Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA)
Maja Göpel (Polit–Ökonomin und Autorin)
Christian Lindner (stellv. Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, ehem. Bundesfinanzminister und FDP–Chef)
Katharina Welsh–Schied (Unternehmerin, engagiert sich im Verein «Asternweg» in Kaiserslautern für Menschen mit geringem Einkommen)
Katharina Hamberger (Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks)
Die ARD–Talkshow «Hart aber fair»
Die wöchentliche Talkshow «Hart aber fair» feierte am 31. Januar 2001 ihre Premiere und läuft montags um 21 Uhr im Ersten. Frank Plasberg übergab an den Hamburger Fernsehmoderator Louis Klamroth (geb. 1989), der am 9. Januar 2023 seine erste Sendung präsentierte. Produziert wird die Talkshow in Köln oder Berlin. In der Sendung diskutiert der Moderator mit fünf Gästen ein aktuelles Thema. Neben Politikern sind häufig auch Experten, Vertreter verschiedener Organisationen und direkt betroffene Personen zu Gast.
Charakteristisch für das Format sind kurze Einspielfilme, die zusätzliche Informationen liefern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben während der Sendung ausserdem die Möglichkeit, sich über soziale Medien und das Zuschauer–Forum auf der Webseite an der Diskussion zu beteiligen. Am Dienstagmittag nach der Sendung veröffentlicht die Redaktion einen sogenannten «Faktencheck» zu strittigen Aussagen oder in der Sendung genannten Zahlen.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.