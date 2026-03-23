ARD-Talkshow «Hart aber fair»: Das Thema und die Gäste am Montag

Explodierende Spritpreise und wachsende Inflationssorgen: Tanken ist derzeit so teuer wie lange nicht. Gleichzeitig verschärft der Iran–Krieg die Angst vor weiter steigenden Energie– und Lebensmittelpreisen. Droht jetzt ein neuer Inflationsschub? Mit welchen Massnahmen kann die Bundesregierung hohe Kraftstoffpreise abfedern – von Rabatten über Preisdeckel bis hin zu Steuersenkungen? Ausserdem geht es um die Frage, wie stark die angespannte Wirtschaftslage die Landtagswahl in Rheinland–Pfalz beeinflusst hat.