ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 6. Dezember, ab 22:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
US–Angriff in Venezuela – Der Ex–Aussenminister und ehemalige SPD–Parteivorsitzende Sigmar Gabriel im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU).
Sicherheitspolitische Auswirkungen des Militärschlags – Claudia Major, Militärexpertin und Vizepräsidentin des German Marshall Fund, wird zugegen sein.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Sigmar Gabriel, SPD (ehemaliger Aussenminister und Parteivorsitzender)
Armin Laschet, CDU (Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag)
Claudia Major (Vizepräsidentin des German Marshall Fund)
Es kommentieren:
Markus Preiss (Leiter des ARD–Hauptstadtstudios)
Gabor Steingart (Herausgeber von «The Pioneer Briefing»)
Sophia Maier (Kriegsreporterin und Autorin)
