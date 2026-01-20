Schweizer Illustrierte Logo

Ausgabe am 20. Januar

ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

In der ARD–Talkshow «Maischberger» begrüsst Moderatorin Sandra Maischberger am Dienstag unter anderem Karl–Theodor zu Guttenberg und Peter Maffay. Das sind die Themen.

Sandra Maischberger diskutiert in ihrer ARD-Talkshow mit prominenten Gästen.
Sandra Maischberger diskutiert in ihrer ARD-Talkshow mit prominenten Gästen. WDR/Thomas Kierok

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 20. Januar, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind Gäste und Thema der kommenden Sendung.

Themen und Gäste in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag

Mit Karl–Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.) und US–Politikberater Andrew Langer diskutiert Sandra Maischberger über das Thema "Spannungen im transatlantischen Verhältnis".

Im Studio zu Gast ist ausserdem Musiker Peter Maffay. Mit ihm spricht die Moderatorin «über seine Karriere und sein politisches Engagement».

Es kommentieren:

Theo Koll – Journalist und Moderator, langjähriger Leiter des ZDF–Hauptstadtstudios

Jagoda Marinić – Autorin und «Stern»–Kolumnistin

Nikolaus Blome – Politik–Chef von RTL/ntv

Die ARD–Talkshow «Maischberger»

Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.

In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.

Von SpotOn vor 9 Minuten
