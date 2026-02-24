ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 24. Februar, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Internationale Ordnung und Rolle der Vereinten Nationen – Zu diesem Thema stellt sich die Präsidentin der UN–Generalversammlung und ehemalige Bundesaussenministerin Annalena Baerbock den Fragen von Sandra Maischberger.
Sozialreformen und deutsche Aufrüstung – Darüber sprechen im Studio Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner (Die Linke).
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Annalena Baerbock, B'90/Die Grünen (Präsidentin der UN–Generalversammlung)
Thorsten Frei, CDU (Kanzleramtsminister)
Ines Schwerdtner, Die Linke (Parteivorsitzende)
Es kommentieren:
Oliver Kalkofe (Comedian und Autor)
Stephan Stuchlik (ARD–Hauptstadtkorrespondent)
Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.