ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 3. März, ab 22:50 Uhr Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Situation im Iran und Eskalation im Nahen Osten: Darüber diskutieren der ehemalige FDP–Generalsekretär Bijan Djir–Sarai und die BSW–Gründerin Sahra Wagenknecht.
Exklusiv bei maischberger: Gisèle Pelicot spricht über ihren öffentlichen Vergewaltigungsprozess und ihre wiedergewonnene Zuversicht.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Sahra Wagenknecht (BSW, Parteigründerin)
Bijan Djir–Sarai (FDP, ehemaliger Generalsekretär)
Gisèle Pelicot (Hauptanklägerin im Vergewaltigungsprozess von Avignon)
Es kommentieren:
Anja Kohl (ARD–Wirtschaftsexpertin)
Paul Ronzheimer (Axel Springer, stellv. Bild–Chefredakteur)
Gregor Peter Schmitz (Stern–Chefredakteur)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.