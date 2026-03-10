ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 10. März, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Die Wahl in Baden–Württemberg und die Folgen für die Bundesregierung: Darüber diskutieren der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, und der haushaltspolitische Sprecher der Linken, Dietmar Bartsch.
Kriege im Nahen Osten und der Ukraine: Im Studio: die Militär– und Sicherheitsexpertin Florence Gaub.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Boris Palmer (Oberbürgermeister Tübingen)
Dietmar Bartsch (Die Linke, haushaltspolitischer Sprecher)
Florence Gaub (Militär– und Sicherheitsexpertin)
Es kommentieren:
Hubertus Meyer–Burckhardt (Moderator und TV–Produzent)
Julie Kurz (ARD)
Helene Bubrowski (Table.Briefings)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.