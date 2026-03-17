ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Dienstag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Dienstag, dem 17. März, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Dienstag?
Hohe Spritpreise und Gefahren für die deutsche Wirtschaft
Europas Sicherheitspolitik und das transatlantische Verhältnis
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Das erste Thema diskutiert Maischberger mit dem Wirtschaftsminister von Schleswig–Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von VW, Herbert Diess.
Für das zweite Thema begrüsst die Moderatorin Militärexpertin Claudia Major im Studio.
Es kommentieren:
Denis Scheck – Literaturkritiker und Moderator
Amelie Marie Weber – ARD–Journalistin
Michael Bröcker – Chefredakteur von Table.Briefings
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.