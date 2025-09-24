ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 24. September ab 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Russische Provokationen und neuer Wehrdienst – Marie–Agnes Strack–Zimmermann (FDP), die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, diskutiert zu diesem Thema mit dem Aussenpolitiker Ralf Stegner (SPD).
Hendrik Streeck: Drogenpolitik und sein Wechsel in die Politik – Sandra Maischberger empfängt den während der Corona–Pandemie bekannt gewordenen Virologen Hendrik Streeck (CDU), der als Drogenbeauftragter in die Politik gegangen ist.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Marie–Agnes Strack–Zimmermann (FDP, Vorsitzende EU–Verteidigungsausschuss)
Ralf Stegner (SPD, Aussenpolitiker)
Hendrik Streeck (CDU, Drogenbeauftragter)
Es kommentieren:
Joachim Llambi (Fernsehmoderator)
Melanie Amann (Journalistin, Der Spiegel)
Rainer Hank (Journalist, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.