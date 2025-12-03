ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die ARD–Talkshow «Maischberger»

Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.