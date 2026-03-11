ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 11. März ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Sozialreformen und Bundesregierung im Umfragetief: Darüber diskutieren der ehemalige SPD–Generalsekretär und Abteilungsleiter beim Verein «Bürgerbewegung Finanzwende» Kevin Kühnert und der parlamentarische Staatssekretär der CDU Philipp Amthor.
Über Feminismus, die Frauen im Iran und ihre Biografie: Im Gespräch die Emma–Herausgeberin Alice Schwarzer.
Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?
Kevin Kühnert (ehemaliger SPD–Generalsekretär)
Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär)
Alice Schwarzer (Emma–Herausgeberin)
Es kommentieren:
Florian Schroeder (Kabarettist und Comedian)
Anna Schneider (Die Welt)
Klaus Brinkbäumer (Autor)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.