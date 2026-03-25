ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Mittwoch

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Mittwoch, dem 25. März, ab 23:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Mittwoch?
Reform des Sozialstaats und deutsche Aussenpolitik – Zu diesem Thema diskutieren der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) und der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann (AfD).
Lage in der Ukraine und Rolle Russlands im Irankrieg – Darüber spricht im Studio der langjährige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch.
Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?
Ralf Stegner (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Bernd Baumann (AfD, Parlamentarischer Geschäftsführer)
Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter)
Es kommentieren:
Urban Priol (Kabarettist)
Nena Brockhaus (Journalistin)
Veit Medick (Stern)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.