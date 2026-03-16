ARD-Talkshow «Maischberger»: Die Gäste und Themen am Montag

Die nächste Ausgabe der ARD–Talkshow «Maischberger» wird am Montag, dem 16. März, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.
Um welche Themen geht es in der ARD–Talkshow «Maischberger» am Montag?
Kriege im Iran und der Ukraine: Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie–Agnes Strack–Zimmermann (FDP), und der Linken–Parteivorsitzende Jan van Aken.
Regierungspolitik und Zukunft des Sozialstaats: Im Gespräch mit dem ehemaligen Parteivorsitzenden und Vizekanzler Franz Müntefering (SPD).
Welche Talkgäste diskutieren bei Sandra Maischberger in dieser Sendung?
Jan van Aken, Die Linke (Parteivorsitzender)
Marie–Agnes Strack–Zimmermann, FDP (Vorsitzende EU–Verteidigungsausschuss)
Franz Müntefering, SPD (ehemaliger Parteivorsitzender und Vizekanzler)
Es kommentieren:
Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)
Christoph Schwennicke (Politikchef von «t–online»)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Die ARD–Talkshow «Maischberger»
Die Talkshow «Maischberger» läuft zwei– bis dreimal in der Woche im Ersten, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags. Produziert wird das Live–Format im Fernsehstudio in Berlin–Adlershof und in den WDR–Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.
In «Maischberger» kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.