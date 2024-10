ARD-Thriller «Informant»: Jürgen Vogel will Elphi-Anschlag verhindern

Dass es nicht gelingt, den Anschlag zu verhindern, suggerieren die kurzen Vorschauszenen auf eine Anhörung in einem Untersuchungsausschuss nach dem Terroranschlag, die in jeder Folge gezeigt werden. Doch was wirklich passiert ist, wer getötet wird und wer der Täter ist, wird erst am Schluss aufgeklärt. Über alle Folgen hinweg läuft ein Countdown zum Terroranschlag ab.