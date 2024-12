ARD und ZDF zeigen im Februar «Das Duell - Scholz gegen Merz»

Ausstrahlungstermin und Moderatorinnen

ARD und ZDF produzieren die 90–minütige Sendung gemeinsam, in der die beiden Kandidaten live zu den wesentlichen Themen Stellung beziehen. So sollen im Duell die Ansichten und Lösungsvorschläge der Politiker direkt miteinander verglichen werden können. Die Polit–Talk–Moderatorinnen Sandra Maischberger (58, ARD) und Maybrit Illner (59, ZDF) werden durch die Sendung führen. «Das Duell – Scholz gegen Merz» wird am Sonntag, 9. Februar 2025, um 20:15 Uhr live aus Berlin–Adlershof gezeigt. An dem Datum plant RTL auch seinen «Super–Final–Sonntag» mit dem Dschungelcamp–Finale zur Primetime und ab 23:15 Uhr der Berichterstattung zum NFL Super Bowl live aus dem Caesars Superdome in New Orleans.