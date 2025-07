ARD zeigt das EM-Halbfinale der deutschen Frauen

Übertragung startet um 20:15 Uhr

In Zürich treffen die deutschen Frauen ab 21 Uhr auf Spanien, die sich als bislang beste Mannschaft der EM in der Schweiz die Favoritenrolle erspielt haben. Die ARD überträgt am 23. Juli live bereits ab 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek, wie es in einer Pressemitteilung des Senders heisst. ARD–Expertin Almuth Schult und Moderator Claus Lufen werden die Übertragung live aus dem Stadion begleiten. Als Reporter ist Bernd Schmelzer im Einsatz. Die «Tagesthemen» sollen in der Halbzeitpause von circa 21:50 bis 21:59 Uhr laufen.