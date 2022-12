«Finger Weg!»

Am 7. Dezember startet bei Netflix die vierte Staffel «Finger weg!» (Originaltitel: «Too Hot to Handle»). In dem etwas anderen Datingformat werden zehn Singles zunächst an der Nase herumgeführt. Sie glauben, an einer von der TV-Legende Mario Lopez (49) moderierten Datingshow teilzunehmen und in einer Luxusvilla in der Karibik auf Flirtkurs zu gehen. Doch bei der Show handelt es sich in Wahrheit um «Finger weg!».