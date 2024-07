«Are You The One?»-Realitystars-Check: Daher kennt man die Teilnehmer

Hat «Are You the One? Reality Stars in Love» endlich den richtigen Partner für sie in petto? Am 26. Juli geht die Suche nach dem «Perfect Match» für die TV–Sternchen in die vierte Runde. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind alle schon aus anderen Shows bekannt – und nicht selten haben sie auch dort (vergeblich) nach der Liebe gesucht. Zwei Teilnehmende waren sogar schon mal «vermatcht». Hier ein Überblick, woher man die liebeswütigen Singles kennen könnte.