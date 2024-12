Ärger um geplantes Biopic: Wie geht es für die Spice Girls weiter?

Netflix soll die Sache angeblich mittlerweile selbst in die Hand genommen haben und will das geplante Biopic laut «Sun» im Jahr 2026 veröffentlichen. Dann steht auch das 30–jährige Jubiläum der Spice–Girls–Debütsingle «Wannabe» an. Das Blatt will von einem Brancheninsider erfahren haben: «Die Verantwortlichen sind sehr daran interessiert, die gesamte Gruppe an Bord zu haben, um so viel wie möglich beizutragen – schliesslich sind sie Pop–Königinnen.»