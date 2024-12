Ariana Grande begeistert mit Mama Joan auf dem roten Teppich

Mutter und Tochter in stilsicherer Harmonie

Künstlerinnen und Künstler, die zum ersten Mal für den Golden Globe nominiert sind, waren zum feinen Lunch geladen. Auf dem roten Teppich in Beverly Hills posierte das Mutter–Tochter–Duo in perfekt kontrastierenden Farben. Ariana trug ein ärmelloses Satinkleid in einem Champagnerton. Ein um die Taille geschwungener Gürtel und farblich abgestimmte Pumps setzten zusätzliche Akzente. Ihre Mutter Joan, erfolgreiche Businessfrau und Produzentin, stand ihrer Tochter in einem schwarzen Mantelkleid, kombiniert mit dunkler Hose und Stiefeln in Sachen Stil in nichts nach. Beide boten ein harmonisches Bild in sichtlicher Vorfreude auf die anstehenden Golden Globes, die ebenfalls in Beverly Hills vergeben werden.