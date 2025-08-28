Ariana Grande kündigt erste Tour nach sieben Jahren an

Termine in den USA, Kanada und England

Demnach beginnt Grande ihre Tour am 6. Juni in der US–Stadt Oakland in Kalifornien. Weitere Konzerte sind im Juni, Juli und August unter anderem in Los Angeles, Atlanta, New York und Chicago geplant, bevor die Tour für zunächst fünf Auftritte über den grossen Teich nach London wechselt. Hier steht Grande ab dem 15. August auf der Bühne, am 23. August steigt die zunächst letzte Show dort.