Ariana Grande kündigt neue Musik für 2024 an

Das kündigte Grande in einem Instagram–Post an. «See you next year», schrieb sie unter eine Reihe von Fotos, die unter anderem ein Tonstudio zeigen. Zudem teilte die Sängerin ein Video, dass sie in einer Decke eingekuschelt auf einem Sofa zeigt. Die Person hinter der Kamera merkt an, dass es «fast der letzte Tag dieses Albums» sei und fragt, wie sich Grande fühle. «Ich bin so müde», antwortet die. «Aber so glücklich und dankbar.»