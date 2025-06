Ariana Grande trauert um ihre Grossmutter Marjorie

Auch Ariana Grandes Bruder trauert

Ihr Bruder Frankie Grande (42) meldete sich in einem eigenen Post zu Wort. «Du hast mich immer deinen Augapfel genannt, Nonna, und du warst immer meiner. Meine beste Freundin. Mein sicherer Hafen», kommentierte er eine Fotoreihe, die ihn und seine Grossmutter über die Jahre hinweg zeigt. «Ich vermisse dich mehr, als Worte ausdrücken können. Mein Herz ist gebrochen, aber ich spüre, dass du über mich wachst und schon so stolz auf alles bist, was ich getan habe und was noch kommen wird», ergänzte er unter anderem.