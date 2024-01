Ariana Grande veröffentlicht neue Single «Yes, and?»

Ansage an die Kritiker?

In ihrem Song und im begleitenden Musikvideo scheint Grande sich direkt an ihre Kritiker zu wenden. Der Clip beginnt mit der Einblendung einer Visitenkarte, auf der «ag7» steht. «Wen kümmert es, ob sie glücklich ist? Ich will nicht glücklich, ich will Kunst», sagt ein Mann. Eine Frau merkt an: «Ich vermisse die alte Ari, wissen Sie, die Sängerin.» Zusammen mit weiteren Personen, allesamt offenbar Kritiker, betreten sie daraufhin einen Raum, in dem sie einer Performance Grandes beiwohnen.