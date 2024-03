Ariana Grandes Grossmutter Marjorie bricht einen Rekord

Die Worte von Marjorie Grande beenden das aktuelle Album

Marjorie Grande gilt als Co–Autorin und –Sängerin des Tracks «Ordinary Things», der das aktuelle Album «Eternal Sunshine» beendet. Am Schluss des Liedes hört man die Seniorin liebevolle Worte über ihren verstorbenen Ehemann Frank sprechen, woraufhin das Lachen ihrer Enkelin erklingt. In einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music 1 verriet die Ariana Grande, dass sie lange nicht sicher war, wie sie das Lied beenden sollte. «Ich wusste, dass ‹Ordinary Things› das Ende des Albums sein würde», sagte die Sängerin. «Ich dachte mir: ‹Das ist das letzte Lied, aber ich frage mich, wie ich diesen Knopf drücken und dafür sorgen kann, dass es emotional so ankommt, wie ich es empfinde, und wie kann ich die Frage beantworten?›»