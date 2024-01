Ariana Grandes neues Album: «Eternal Sunshine» ab März erhältlich

Das Warten auf das bereits siebte Studioalbum von US–Popstar Ariana Grande (30) hat in wenigen Wochen ein Ende. Wie die Sängerin am Mittwoch via Instagram bekannt gab, kommt ihr neues Werk «Eternal Sunshine» bereits am 8. März 2024 auf den Markt. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung ihres neuen Songs «Yes, And?», das inklusive Musikvideo als Vorgeschmack zu ihrem neuen Album bereits seit dem 12. Januar 2024 erhältlich ist. Auf ihrer offiziellen Webseite ist «Eternal Sunshine» bereits vorbestellbar.