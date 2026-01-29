Ariel springt in Dschungelcamp über Schatten und holt Sterne

Ist zwischen den beiden Frauen also alles okay? Wenn es nach Eva geht, schon. Doch Ariel schlägt im Dschungeltelefon einen anderen Ton an. Sie unterstellt Eva unlautere Absichten: «Wir haben Tag sechs im Dschungel und bald sind die Rauswahlen. Eva muss sich jetzt natürlich Gedanken machen, ansonsten könnte es für sie knapp werden». Auch Ariels Vertraute Samira glaubt nicht an die Läuterung von Eva, mit der ihr Ex Serkan sie betrogen hatte. «Es ist eine Lüge. Sie meint nichts ehrlich und ernst. Es ist ihr scheissegal», sagt sie zu Ariel.