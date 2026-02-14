Ariel verteidigt sich nach Dschungelcamp: «Lieber ehrlich als bequem»

Vom Dschungelcamp über «Reality Queens» zur «Bachelorette»?

Seit dem 9. Februar ist sie in der zweiten Staffel von «Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel» bei RTL+ zu sehen. Und womöglich ist die 22–Jährige demnächst auch noch der Star einer weiteren grossen Show. Am Freitagabend sorgte der Trailer für die neue Staffel der Schweizer «Bachelorette» für Aufregung. Denn viele Fans sind sich sicher, dass Ariel die nur schemenhaft zu erkennende Frau ist. Verraten haben sollen sie ihre Tattoos. Es könnte passen, denn die Blondine ist offiziell Single. Zuletzt war sie mit Giuliano Hediger (26) liiert, mit dem sie in der Sendung «Love Fool» zu sehen war. Die beiden trennten sich kurz nach der Geburt von Tochter Ileyna Amani (1).