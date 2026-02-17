Ariel will Tochter zu den «Bachelorette»-Dreharbeiten mitnehmen

Sie nimmt ihre Tochter mit zum Dreh

So erzählte die Dschungelcamperin, dass der Dreh noch nicht gestartet ist und interessierte Männer sich noch «für mich» bewerben könnten. Zudem reagierte sie auf kritische Kommentare, wo sie eigentlich ihre kleine Tochter lässt. «Ich werde meine Tochter mit zu den Dreharbeiten nehmen und dort auch bewusst Zeit mit ihr verbringen. Man arbeitet dort nicht rund um die Uhr, es gibt auch freie Zeiten, und meine Familie wird dabei sein», schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto mit dem Mädchen. Wo die «Bachelorette» auf die Suche nach ihrem Traummann geht, wurde noch nicht bekannt gegeben.