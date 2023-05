«Arielle, die Meerjungfrau»: Die bisherigen Disney-Realverfilmungen

«Alice im Wunderland» (2010)

Auf den Neuverfilmungs-Geschmack kam das Maus-Haus im Jahr 2010, als Tim Burtons (64) visuell beeindruckender 3D-Film «Alice im Wunderland» in den Kinos erschien. Die Live-Action-Adaption des gleichnamigen Disney-Klassikers aus dem Jahr 1951 spielte an den weltweiten Kinokassen die unfassbar anmutende Summe von über einer Milliarde US-Dollar ein - und zeigte Disney wohl eindrücklich, welches finanzielle Potenzial in Live-Action-Neuadaptionen berühmter Vorgänger schlummert.