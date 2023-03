«Arielle»-Film: Josh Gad nennt rassistische Anfeindungen «armselig»

Josh Gad: «Stell dir vor, so kaputt und armselig zu sein...»

Der 42-jährige Schauspieler ist unter anderem als englische Originalstimme des liebenswerten Schneemanns Olaf aus den zwei «Die Eiskönigin»-Filmen bekannt, und trat auch in der Disney-Realverfilmung «Die Schöne und das Biest» (2017) auf. Auf Twitter schrieb Gad nun an die Adresse der rassistischen Trolle gerichtet: «Stell dir vor, so kaputt und armselig in deinem Leben zu sein, dass deine grösste Sorge die Hautfarbe einer singenden Meerjungfrau ist, die ein Fantasieprodukt ist».